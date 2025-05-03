Путин поблагодарил россиян за 25-летнее доверие и ответил на острые вопросы

Российский президент Владимир Путин честно и без прикрас ответил на ряд острых вопросов, которые касаются настоящего и будущего страны, а также поблагодарил население за оказанное ему доверие в течение долгих 25 лет. Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал отрывки документального фильма, который выйдет 4 мая.

Глава государства разрешил журналистам прийти к себе домой и показал то, что никто и никогда не видел. Оказалось, что у Путина есть небольшая домашняя церковь, куда он ходит, чтобы пообщаться с Богом. Глава государства рассказал жителям страны, о чем и в связи с какими событиями молился.

Глава государства подчеркнул, что ни разу за 25 лет не пожалел о том, что взял на себя обязанности президента страны, и благодарен народу за то, что все эти долгие годы поддерживает его.

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выйдет в эфире телеканала «Россия 1» уже 4 мая в 21:00. Президент честно ответит на ряд вопросов, в том числе и о том, почему Запад раз за разом вступает в конфликт с Россией, а также о том, кто будет руководить страной после Путина и какая судьба ждет Россию.