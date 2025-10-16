Путин поблагодарил Меланью Трамп за содействие в воссоединении семей
Президент России Владимир Путин поблагодарил супругу президента США Меланью Трамп за ее активное участие в процессе воссоединения российских и украинских детей с их семьями, сообщает РИА Новости.
Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По словам дипломата, российский лидер высоко оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания.
Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры, где обсудили актуальные вопросы взаимоотношения двух государств, украинский конфликт и предварительно договорились провести личную встречу в Будапеште.