сегодня в 20:57

Путин по телефону пообщался с президентом ЮАР Рамафозой

7 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Российский лидер проинформировал Рамафозу о результатах прошедших в Москве переговоров со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом, сообщает Кремль .

Южноафриканский лидер поблагодарил Путина за предоставленные сведения. В ходе беседы российская сторона положительно оценила мирную инициативу стран Африки, включая ЮАР, по разрешению конфликта на Украине.

Кроме того, главы государств обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между Россией и Южно-Африканской Республикой. Стороны договорились поддерживать связь и в дальнейшем.

Ранее политолог Алексей Малинин заявил, что попытки президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию в переговорах по Украине не принесли результата. Москва по-прежнему придерживается позиции, где все решения принимает самостоятельно.