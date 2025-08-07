Политолог оценил влияние США на переговоры России и Украины

Политолог Алексей Малинин заявил, что попытки президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию в переговорах по Украине не принесли результата, а Москва сохраняет самостоятельность в принятии решений, сообщает «ФедералПресс» .

Последний раунд контактов между Россией и США оказался более продуктивным, чем предыдущие, отметил член экспертного клуба «Дигория» и соучредитель центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. По его словам, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, Москва демонстрирует готовность к компромиссам, но не позволяет диктовать себе условия.

Малинин пояснил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине затянулись из-за разногласий сторон. Украина настаивает на полном прекращении огня перед началом переговоров, в то время как Россия предлагает сначала согласовать условия завершения конфликта, а затем прекращать боевые действия. Эксперт подчеркнул, что такой подход необходим, чтобы перемирие не стало лишь временной передышкой для последующего обострения.

По мнению политолога, у Трампа ограничены инструменты прямого давления на Россию, поэтому США начали использовать механизм вторичных санкций, которые затрагивают Индию и Китай. Малинин считает, что Вашингтон использует украинский конфликт как повод для пересмотра отношений с этими странами, однако эффективность такого давления остается низкой.

Эксперт добавил, что во время последнего визита американского представителя Уиткоффа стороны договорились о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, эта встреча может стать шагом к сближению позиций по урегулированию конфликта, хотя не приведет к его немедленному завершению.

В то же время Владимир Зеленский вновь заявил о желании провести трехстороннюю встречу, однако на данном этапе такие переговоры не планируются. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва получила от США предложение, которое сочла «вполне приемлемым».