Путин перед визитом в КНР раскрыл детали стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин накануне своего расширенного визита в Китай дал развернутое интервью агентству «Синьхуа», в котором обозначил контуры стратегического альянса двух держав.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что по объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров КНР, при этом расчеты между странами практически полностью переведены на национальные валюты.

Путин отдельно остановился на успехах в гуманитарной сфере: взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек, а количество студентов превысило 72 тысячи с обеих сторон.

Визит, который пройдет с 31 августа по 4 сентября, включит участие в саммите ШОС, где, как ожидается, организация «получит дополнительную мощную динамику», и празднование 80-летия победы над милитаристской Японией.