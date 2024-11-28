Путин ответил, за что воюет Россия

Президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане заявил, что ВС РФ сражаются за Родину, будущее своих детей и всей страны. По словам верховного главнокомандующего, российские военные «прекрасно понимают, за что проливают кровь», сообщает ТАСС .

Путин уверен, что военнослужащие России понимают, что на долю нынешнего поколения выпало противостоять силам, которые вновь хотят разрушить страну.

Российский президент также отметил, что за два последних дня Россия выпустила по Украине в сумме 100 ракет разных классов и 466 беспилотников. Массированные атаки устроили в ответ на удары Украины американскими баллистическими ракетами по территории РФ.

Владимир Путин также заявил, что российские ракеты лучше всех западных, которые поставляют в армию Украины.

