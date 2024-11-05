Путин ответил, за что Россия борется на СВО

Путин заявил о борьбе за сохранение традиционных ценностей в зоне СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения РФ борется за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», — продолжил Путин.

В ходе заседания президент также поддержал идею создания единых учебников по русскому языку и языкам республик России. По мнению Путина, такие пособия должны быть со сбалансированным и взаимосвязанным содержанием.

5 ноября в Кремле также прошла церемония вручения верительных грамот от иностранных послов. В ходе мероприятия Путин вновь подтвердил, что Россия готова к переговорам о конфликте на Украине.

