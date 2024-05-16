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Путин: отношения РФ и Китая не направлены против кого бы то ни было

Президент РФ на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными, что является принципиальным. Они не направлены против кого бы то ни было, сообщает пресс-служба Кремля.

Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Владимир Путин Президент России

По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка. Они отражают многополярные реалии и основаны на международном праве.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уже начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций.