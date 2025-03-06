Путин официально назначил Дарчиева послом России в США

сегодня в 11:00

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла страны в США и постоянного наблюдателя России при организации американских государств в Вашингтоне. Им стал Александр Дарчиев.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Дарчиев является директором департамента Северной Атлантики МИД РФ. Его дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол. До этого дипломат работал советником и советником-посланником посольства России в США, послом в Канаде и директором департамента Северной Америки МИД РФ.

В феврале США одобрили назначение Дарчиева на пост нового посла России в Вашингтоне.