Путин обсудил по телефону развитие партнерства РФ с Бразилией

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой обсудил развитие российско-бразильского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля .

Обе стороны подтвердили свою заинтересованность в наращивании политического диалога и сотрудничества. Они обсудили актуальные вопросы торговли, промышленности, сельского хозяйства.

Кром того, Путин выразил готовность помочь Бразилии, где сейчас борются с природными пожарами. Он отметил, что РФ в случае необходимости будет содействовать в преодолении последствий возгораний.

Во время разговора была затронута тема урегулирования конфликта на Украине. Российский президент изложил принципиальные российские оценки по этому вопросу.

Также стороны обсудили продолжение совместной работы по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС. Путин проинформировал своего бразильского коллегу о подготовке саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. Лидеры РФ и Бразилии договорились встретиться в ходе этого мероприятия.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза в августе. Экспорт составил в денежном эквиваленте 51,1 млн долларов против 35,1 млн годом ранее.