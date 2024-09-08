Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза в августе

Россия за прошлый месяц увеличила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза. В основном это произошло за счет роста спроса на железо, сталь и никель, сообщает РИА Новости .

В августе РФ поставила Бразилии металлов на 51,1 млн долларов против 35,1 млн годом ранее. Страна приобрела железо и сталь на 48,2 млн долларов. Кроме того, более чем в 6 раз увеличился ввоз никеля — до 2,6 млн долларов. Самый большой рост отмечается в поставках алюминия (повышение почти в 50 раз, до 300 тыс. долларов).

Таким образом, Россия стала шестым основным поставщиком металлов в Бразилию, а год назад занимала десятую строчку.

Лидером по поставкам металла в страну остается КНР (454 млн долларов). Затем идут Чили (170 млн долларов), США (86 млн долларов), ФРГ (76 млн долларов) и Аргентина (54 млн долларов).