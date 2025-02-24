Путин объяснил, кто должен быть у власти на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украине надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа, сообщает РИА Новости .

«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону», — сказа он журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Владимир Путин вечером 24 февраля провел совещание по развитию отраслей редких и редкоземельных металлов, после чего ответил на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что думает на тему сделки по полезным ископаемым между Соединенными Штатами и Украиной.

Оценка имеющихся ресурсов должна предшествовать заключению договора между США и Украиной о редкоземельных металлах — такую позицию выразил глава России и сделал акцент на том, что в целом этот вопрос Москву не касается.