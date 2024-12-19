Путин объяснил, как Жириновский предсказывал будущее

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, что экс-лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем, но являлся экспертом по Ближнему Востоку и хорошим аналитиком.

Глава государства рассказал, что был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем, который любил эпатаж и очень эффектно это делал.

«Он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же специалист по Ближнему Востоку, и все что он говорил, сбывается, потому что он это говорил на основе анализа того, что происходит в нашей стране и в мире. И так он прогнозировал развитие ситуации», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.