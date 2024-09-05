Путин о главе Сбербанка Грефе: он тоже в число классиков входит

Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума пошутил о главе Сбербанка Германе Грефе, сравнив его с классиками — писателями Львом Толстым и Антоном Чеховым, сообщает РИА Новости .

Модератор пленарной сессии ВЭФ, телеведущая Александра Суворова спросила у Путина, насколько закрыта потребность людей в жилье на Дальнем Востоке. Она процитировала слова Грефа, где он заявляет, что власти затянули с выходом из программы льготной ипотеки.

«Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете. Он тоже в число классиков входит», — пошутил Путин.

Также во время ВЭФ глава государства отметил, что ключевые деловые отношения и торговые пути, равно как и общий курс развития страны, все больше смещаются на Восток и Глобальный Юг. По его словам, Дальний Восток является огромной площадкой для предпринимательских инициатив.