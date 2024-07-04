Путин: нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием

Президент России Владимир Путин отметил, что на данный момент объявить о прекращении огня, надеясь, что Украина предпримет позитивные шаги, нельзя, сообщает пресс-служба Кремля

«Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию», - отметил он.

По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы противник был готов продолжать вооруженный конфликт.

Ранее Путин заявил, что озвученный Москвой план по конфликту на Украине позволит немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорному процессу,