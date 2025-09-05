сегодня в 10:08

Путин не видит особого смысла во встречах с Зеленским, но готов их провести

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ заявил, что не видит особого смысла в прямых встречах с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По ключевым вопросам договориться с главой соседней страны будет невозможно, сообщает ТАСС .

При этом Путин подчеркнул, что готов провести встречу с Зеленским.

Президент РФ добавил, что еще совсем недавно Украина отрицала вероятность прямой встречи с Россией. Теперь Киев сам о ней просит.

Ранее Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с Путиным. 3 сентября президент РФ пригласил его на переговоры в российскую столицу.