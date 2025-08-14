Путин не исключил выход на договоренности по СНВ в рамках диалога с США

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва и Вашингтон могут прийти к новым договоренностям по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), сообщается на сайте Кремля.

Путин провел совещание на тему подготовки к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут на Аляске 15 августа. Глава государства оценил усилия американской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что РФ и США на дальнейших этапах диалога могут выйти на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям. Это произойдет в случае создания долгосрочных условий мира на Украине.

Два года назад Москва приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружении. Причиной этому стала невозможность проводить полноценные инспекции в рамках соглашения.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе переговоров на Аляске представит Путину свой план по урегулированию украинского конфликта. Он будет включать обмен территориями.