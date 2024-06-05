Путин назвал условие для прекращения конфликта на Украине за 3 месяца

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что специальная военная операция на Украине стала исполнением долга перед жителями Донбасса, а также назвал условие, при котором конфликт закончится в течение трех месяцев, пишет ТАСС .

«Мы показали и сами себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это. <…> США должны перестать поставлять Украине оружие, и тогда конфликт закончится через два-три месяца», — заявил Путин.

По словам российского лидера, у Москвы достаточно ресурсов, чтобы поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда можно нанести чувствительные удары по снабжающим Украину оружием странам.

Ранее Владимир Путин заявил, что вооруженный конфликт на Украине берет начало с антиконституционного государственного переворота. Он подчеркнул, что страны Запада забывают об этом факте, когда во всем винят Россию.