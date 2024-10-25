Путин назначил Сергея Беляева новым послом РФ в Швеции

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Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Швеции Сергея Беляева. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Беляев назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция. Указ опубликован 25 октября.

Согласно другому документу, от этой должности освободили Виктора Татаринцева. Он был послом в Стокгольме с 2014 года.

Сергей Беляев — российский дипломат. С 2018 года он был директором Второго Европейского департамента МИД России.

Ранее Путин назначил российскую журналистку Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий.