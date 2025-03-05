Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
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Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, на должность временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Дронов будет временно исполнять обязанности главы региона до тех пор, пока в должность не вступит лицо, избранное губернатором Новгородской области.
Накануне Путин провел с Дроновым рабочую встречу, в ходе которой предложил первому замгубернатора стать врио главы Новгородской области. Тот поблагодарил президента за доверие.
Экс-губернатор региона Андрей Никитин перешел на работу в Минтранс РФ.