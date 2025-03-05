Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

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Дронов будет временно исполнять обязанности главы региона до тех пор, пока в должность не вступит лицо, избранное губернатором Новгородской области.

Накануне Путин провел с Дроновым рабочую встречу, в ходе которой предложил первому замгубернатора стать врио главы Новгородской области. Тот поблагодарил президента за доверие.

Экс-губернатор региона Андрей Никитин перешел на работу в Минтранс РФ.