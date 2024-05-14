Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками

Также на должность помощника президента назначены Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Дмитрий Шальков.

Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Российскую академию госслужбы при президенте РФ и прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. Является кандидатом наук и Героем России.

Работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля ВВС России (1994–1996 гг.), служил в Федеральной службе охраны РФ (1996–2013 гг.) и входил в личную охрану премьер-министра России Владимира Путина. Также он занимал должность начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ и замминистра обороны. Тульскую область возглавлял с 2016 года.

Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Высшие курсы КГБ СССР в Белоруссии. Является доктором юридических наук.

С 1974 года служил в органах госбезопасности СССР, контрразведывательных подразделениях управления КГБ СССР по Ленинградской области, где вырос до начальника службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. Занимал должность министра безопасности Республики Карелия (1990 год), служил в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки РФ (1994 год). Работал в администрации президента Бориса Ельцина, а затем в ФСБ РФ. В 1998 году назначен постоянным членом СБ РФ.

Также Путин назначил Максима Орешкина заместителем руководителя администрации главы государства. Советник президента РФ Игорь Левитин стал спецпредставителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.