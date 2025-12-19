Путин: нам хотелось бы, чтобы в 2026 году мы жили в условиях мира

Россия хотела бы быстрого прекращения конфликта на Украине, но нужно устранить его первопричины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира, без всяких военных конфликтов», — сказал Путин.

По его словам, Россия стремится к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров. Ей нужно добиться устранения первопричин конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не случалось. Одна из таких первопричин — расширение НАТО к границам РФ.

Путин рассказал, что в свое время СССР, а потом и Российская Федерация общались с НАТО по поводу прямого членства в альянсе.

«Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данное нам обещание о нерасширении НАТО игнорируется. Нас в очередной раз обманули — произошло несколько волн расширения. Безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывает законную озабоченность», — сказал президент.

Он отметил, что ранее представители Европы предлагали создавать новую систему безопасности в регионе, не расширяя НАТО. При этом она бы учитывала и США, и государства Восточной Европы, и Россию, чтобы никого не исключать из этого процесса.

«Нас надули, мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», — уточнил Путин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.