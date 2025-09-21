Путин на учениях «Запад-2025» рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл

сегодня в 15:44

Путин на «Запад-2025» раскрыл, как в последний момент увернулся от мотоцикла

Президент России Владимир Путин во время учений «Запад-2025» рассказал министру обороны РФ Андрею Белоусову, как в последнюю секунду увернулся от мотоцикла, на котором сидел. Видео публикует в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путин рассказала, что сел на мотоцикл. После этого нажал на «газ».

«Он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся. Я в последнюю секунду только увернулся», — рассказал президент.

После этого мотоцикл приземлился рядом с главой государства.

Учения «Запад-2025» проходили в Белоруссии с 12 по 16 сентября. В них участвовали военные РФ и РБ. Также на мероприятии присутствовали представители около 20 государств. Видео снято во время маневров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.