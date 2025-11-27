Путин: Мединский будет участвовать в мирных переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил, что ключевую роль в переговорах по украинскому урегулированию с российской стороны играют Министерство иностранных дел РФ, а также помощники президента — Владимир Мединский и Юрий Ушаков соответственно, сообщает ТАСС .

О том, что Мединский будет участвовать в мирных переговорах с Украиной, Путин сообщил в ответ на вопрос о том, кто будет представлять Россию в преддверии ожидаемого визита делегации США.

Путин подчеркнул, что МИД РФ является основным участником переговорного процесса, особенно когда дело доходит до детального обсуждения каждого пункта предложений.

Мединский, как помощник президента, вовлечен в этот процесс с самого начала. Ушаков также подключен к организации работы и поддержанию связи с американскими коллегами. Путин отметил, что это комплексная задача, требующая участия не только администрации президента, но и, в первую очередь, МИД.

Глава государства добавил, что необходимо обсудить, зафиксировать и четко сформулировать множество вопросов, расставив все точки над и, отметив, что это стандартная процедура для подобных ситуаций.

Ушаков ранее сообщал, что обсуждение мирного плана по Украине с США еще не началось, но запланировано в рамках визита в Россию спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, прибытие которого ожидается на следующей неделе.

