Путин и Рахмон сделали важные заявления по итогам переговоров

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон сделали важные заявления по итогам переговоров, которые состоялись 17 марта в Большом Кремлевском дворце. Российский лидер в своем обращении коснулся и темы экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что переговоры с Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере, были очень содержательными. Отношения между странами носят стратегический и партнерский характер, основываются на принципах взаимного уважения, равноправия, а главное — продолжают развиваться.

Глава государства подчеркнул, что Россия — самый крупный внешнеторговый партнер Таджикистана. В 2024 году товарооборот вырос на 7% и достиг 1,5 млрд долларов.

«Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения составляют 1,6 млрд долларов», — заявил Путин.

Рахмон подчеркнул, что страны дали высокую оценку двустороннему взаимодействию в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Азербайджанский лидер поблагодарил Россию за поддержку глобальных инициатив, в том числе по воде и климату.

«Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства», — заявил Рахмон.

Ранее в рамках неофициальной встречи Путин, Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко организовали телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора главы государств договорились встретить День Победы вместе в Москве.