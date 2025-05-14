Путин и Лула да Силва обсудили мирные инициативы и двустороннее сотрудничество

Бразильский лидер, находившийся в Москве во время технической остановки по пути из Китая, поделился впечатлениями от своего визита в Пекин, отметив важность совместного заявления КНР и Бразилии в поддержку возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая. Лула да Силва заверил, что Бразилия приложит все усилия для содействия успеху этих переговоров.

Владимир Путин поблагодарил руководство Бразилии и Китая за конструктивную позицию и стремление внести вклад в урегулирование конфликта. Кроме того, стороны обсудили итоги недавнего визита бразильского президента в Москву, где он принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лула да Силва выразил признательность за тёплый приём и подтвердил заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между двумя странами.

Главы государств договорились продолжить развитие двустороннего сотрудничества, опираясь на договорённости, достигнутые во время переговоров 9 мая. Разговор прошёл в дружественной атмосфере, подчеркнув важность диалога между Россией и Бразилией по ключевым международным вопросам.

Ранее да Силва высказался насчет целесообразности встречи на высшем уровне российской и украинской делегаций в Турции.