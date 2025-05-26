Путин и Лукашенко согласовали новые шаги по урегулированию украинского конфликта

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными с Украиной

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за активное участие в организации завершающего этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Стороны детально обсудили выполнение договорённостей, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

«Особое внимание было уделено практической реализации гуманитарных аспектов стамбульских договорённостей, — отмечается в сообщении.

Президент России подчеркнул важность вклада белорусской стороны в успешное проведение операции по возвращению граждан.

Эксперты обращают внимание на последовательную позицию Минска, который продолжает играть роль важного переговорного центра. Это подтверждает особый статус Белоруссии в текущих международных процессах. В ближайшее время стороны планируют продолжить координацию по другим актуальным направлениям двустороннего сотрудничества.

Ранее завершился масштабный обмен по формуле «1000 на 1000».