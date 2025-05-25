Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Москва и Киев успешно завершили значительный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», все договоренности полностью выполнены, сообщило министерство обороны России.

Согласно достигнутым 16 мая в Стамбуле договоренностям, обмен проходил с 23 по 25 мая. В рамках третьей части обмена, состоявшейся 25 мая, РФ вернула 303 военнослужащих, находившихся в украинском плену, в то время как Украина получила 303 своих бойца, сдавшихся в плен российским войскам.

Третья группа российских военных, переданных в рамках этого обмена, в настоящее время находится в Белоруссии и вскоре будет отправлена на родину для медицинского обслуживания и реабилитации.

Ранее 16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры между представителями Украины и России, которые длились около двух часов. В ходе этих переговоров помощник президента России Владимир Мединский сообщил о планах провести масштабный обмен пленными.

Первая часть обмена состоялась 23 мая, когда на территорию России вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, в то время как Украина также получила 270 военнопленных и 120 гражданских. На следующий день, 24 мая, еще 307 российских военных были возвращены, а Украина в ответ получила такое же количество своих военнопленных.

Договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, также заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.