Путин и Лукашенко считают враждебными действия НАТО в вопросах украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко видят враждебность в тех действиях НАТО, которые касаются украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Также лидеры двух стран назвали поступки альянса в этом контексте дестабилизирующими. Путин и Лукашенко считают, что действия НАТО могут привести к ядерному конфликту.

13 марта Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Он провел переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество.

Они также обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности СГ. В результате договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.