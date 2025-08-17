сегодня в 15:03

Путин и Лукашенко обсудили по телефону итоги саммита на Аляске

В воскресенье днем президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко побеседовали по телефону, сообщает «Пул Первого».

Главы государств обсудили ситуацию в регионе с учетом прошедших переговоров на американской Аляске. Путин подробно проинформировал коллегу о результатах мероприятия.

Кроме того, президенты обсудили еще и отдельные вопросы двусторонних отношений стран.

Ранее перед встречей с российским лидером президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с Александром Лукашенко.