Путин и Лукашенко обсудили по телефону итоги саммита на Аляске
Фото - © РИА Новости
В воскресенье днем президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко побеседовали по телефону, сообщает «Пул Первого».
Главы государств обсудили ситуацию в регионе с учетом прошедших переговоров на американской Аляске. Путин подробно проинформировал коллегу о результатах мероприятия.
Кроме того, президенты обсудили еще и отдельные вопросы двусторонних отношений стран.
Ранее перед встречей с российским лидером президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с Александром Лукашенко.