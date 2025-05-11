Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он сообщил, что Анкара готова провести переговоры по урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля .

Эрдоган положительно оценил слова Путина о необходимости возобновить переговоры в Стамбуле. По словам турецкого президента, появилось «окно возможностей» для урегулирования кризиса.

Во время телефонного разговора Путин обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения между государствами. Президенты говорили как о региональных, так и мировых проблемах.

Ночью 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Первую встречу Москва хочет провести 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал инициативу Москвы как «хороший знак», однако подчеркнул, что Киев согласится на переговоры только в том случае, если РФ подтвердит 30-дневное прекращение огня, начиная с 12 мая.