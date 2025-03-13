Путин: границы Союзного государства с запада прикрыты

сегодня в 18:46

Границы Союзного государства со стороны запада надежно прикрыты. Договор о взаимной безопасности между РФ и Белоруссией начал действовать с 13 марта, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Глава России ожидает приезда лидера РБ Александра Лукашенко на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Также там надеются увидеть расчеты солдат белорусской армии.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обсуждал с Путиным новые обстоятельства в урегулировании конфликта РФ и Украины.

Ранее президент Белоруссии сказал, что его страна пока не получала от России ракеты «Орешник».