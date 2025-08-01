Путин дал жесткий ответ Трампу, которого тот так долго ждал
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Американский президент Дональд Трамп несколько дней назад снизил срок ультиматума России с 50 суток до 10 и пожаловался на отсутствие ответа Кремля на его ультиматумы. Российский лидер Владимир Путин дал свой ответ, но он вряд ли улучшит настроение главы США, сообщает «Царьград».
Путин ответил Трампу во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме. Он сказал, что все разочарования со стороны президента США появляются из-за избыточных ожиданий.
Глава РФ отметил, что решить вопрос на Украине мирным путем можно только с помощью обстоятельных разговоров. Делать это необходимо не на публике, а спокойно.
Также Путин отметил, что, если Киев не считает нынешнее время подходящим для ведения переговоров, то Москва может подождать. Он добавил, что политический режим в РФ основан на Конституции, а в Украине ее нарушили.
Помимо этого, президент России сказал, что вопрос поставки «Орешника» планируют решить до конца года.