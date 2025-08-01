Путин дал жесткий ответ Трампу, которого тот так долго ждал

Путин заявил, что разочарования Трампа связаны с его избыточными ожиданиями

Американский президент Дональд Трамп несколько дней назад снизил срок ультиматума России с 50 суток до 10 и пожаловался на отсутствие ответа Кремля на его ультиматумы. Российский лидер Владимир Путин дал свой ответ, но он вряд ли улучшит настроение главы США, сообщает « Царьград ».

Путин ответил Трампу во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме. Он сказал, что все разочарования со стороны президента США появляются из-за избыточных ожиданий.

Глава РФ отметил, что решить вопрос на Украине мирным путем можно только с помощью обстоятельных разговоров. Делать это необходимо не на публике, а спокойно.

Также Путин отметил, что, если Киев не считает нынешнее время подходящим для ведения переговоров, то Москва может подождать. Он добавил, что политический режим в РФ основан на Конституции, а в Украине ее нарушили.

Помимо этого, президент России сказал, что вопрос поставки «Орешника» планируют решить до конца года.