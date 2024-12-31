сегодня в 13:04

Путин дал ряд поручений после заседания Совета по стратразвитию и нацпроектам

Сегодня Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который прошел 5 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля .

Путин поручил начать воплощать в жизнь новые национальные проекты с 1 января 2025 года. Они будут приоритетными при создании федерального бюджета до 2030 года.

Также глава государства поставил задачу вести сбалансированный рост. В стране должен оставаться низкий уровень безработицы. Инфляция должна быть на минимальном уровне.

Помимо этого, Путин дал поручение внедрить меры для создания экономики предложения. Еще президент поставил задачу увеличить темпы технологической независимости по ряду ключевых дополнений.

Ранее Путин создал президентские стипендии для российских спортсменов и тренеров. Их размер может достигать 60 тыс. рублей.