Путин: БРИКС утвердил Казанскую декларацию саммита и распространит ее в ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС утвердили декларацию по итогам саммита в Казани. Документ планируют распространить в ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в декларации содержатся оценки положения дел в мире, а также собраны вместе все результаты российского председательства в БРИКС. Ориентиры взаимодействия определены на долгосрочную перспективу.

«И хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий, совместный документ», — заявил Путин.

Также российский лидер озвучил инициативу о создании зерновой биржи БРИКС.

По его словам, она будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности.