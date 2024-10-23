Путин анонсировал создание зерновой биржи БРИКС

сегодня в 14:44

Российский лидер подчеркнул, что несколько стран — участников объединения являются одними из самых крупных в мире производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур.

«В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности», — заявил Путин.

Ранее глава государства рассказал, что БРИКС состоит из единомышленников, выступающих за равенство и взаимное уважение.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Путин уже переговорил тет-а-тет практически со всеми первыми лицами объединения, которые прибыли в столицу Республики Татарстан.