Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что нет смысла угрожать Российской Федерации.

«Можно ли угрожать? России угрожать бессмысленно, так как нас это просто взбадривает. Такого разговора с Трампом я не припоминаю», — об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США сделали сенсационное заявление после саммита БРИКС в Казани. Местные СМИ сообщили, что государство в ближайшие пять лет, скорее всего, больше будет полагаться на БРИКС, чем на G7.