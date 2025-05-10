«Эта химерическая идея умерла ещё в первый год специальной военной операции, — отметил парламентарий. — А саммит БРИКС в Казани и присутствие иностранных лидеров на московских празднованиях Дня Победы поставили окончательную точку в этом вопросе».

По мнению сенатора, западные страны фактически признали крах политики изоляции, о чём свидетельствует даже прекращение соответствующих заявлений со стороны Джо Байдена. Россия не просто сохранила, но и усилила свои позиции, став одним из архитекторов формирующегося многополярного мира. Участие представителей различных стран в казанском саммите БРИКС демонстрирует глобальный запрос на альтернативные западным форматы сотрудничества

«Сегодня речь идёт уже не о выживании под санкциями, а о лидерстве в построении новой системы международных отношений», — подчеркнул сенатор, намекая на активное участие России в создании альтернативных финансовых механизмов и систем безопасности.

Эксперты отмечают, что подобные заявления призваны закрепить в общественном сознании образ России как страны, не просто преодолевшей изоляцию, но и превратившей геополитический кризис в возможность для переформатирования глобальной архитектуры власти.