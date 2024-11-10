Пушков заявил, что Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

Избранный президент США Дональд Трамп во время второго срока рискует снова попасть в так называемое вашингтонское болото, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Главное с Трампом не его пресловутая „непредсказуемость“, по большей части придуманная, а то, что „вашингтонское болото“, которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — написал он.

По словам Пушкова, в будущую команду президента США вряд ли попадут Такер Карлсон и Илон Маск.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. По итогам голосования кандидат Дональд Трамп набрал наибольшее количество голосов и стал 60-м президентом Штатов. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с победой.