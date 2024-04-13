Пушков: условие Шольца для разговора с Путиным не отвечает реалиям

Сенатор Алексей Пушков заявил, что немецкий лидер Олаф Шольц ставит условия для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, отражая в выступлениях доктрину Запада, но не вписываясь в реальность. Об этом сообщает Газета.ru .

Ранее Шольц заявил, что может продолжить переговоры с Путиным, если РФ примет решение о прекращении спецоперации и отведет войска.

«Если два года тому назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил и перспектив военных действий, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы», — отметил сенатор.

Он добавил, что Шольц выступает в жанре геополитического фэнтези.

Как подчеркнул Пушков, весь ход событий в странах в сферах экономики и политики противоречит тому, чего ожидает германский канцлер.