Шольц не исключил телефонных переговоров с Путиным

Шольц поставил условие для продолжения переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц может продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если в Москве примут решение о прекращении СВО на Украине и отведут армию, сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на интервью немецкого премьера изданию Tageszeitung.

Ранее Шольц в последний раз общался с российским лидером в декабре 2022 года.

«Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. Когда… Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал глава немецкого кабмина.

Шольц также заявил в беседе с представителем газеты, что Берлин продолжит снабжать Киев оружием.