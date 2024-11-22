Пушков: США мчатся к конфликту с РФ, их действия все более опасны

США мчатся к конфликту с Россией, их действия все более опасны и безответственны, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп молчит, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«США на всех парах мчатся к конфликту с Россией. Их действия все более опасны и безответственны. Это видит весь мир», — отметил он.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав сообщил, что западные наемники при помощи западной навигации пытаются бить по регионам России западными ракетами. При этом первые лица Вашингтона и его сателлитов все еще убеждают мировую общественность, что не являются стороной конфликта.