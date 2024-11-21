Западные наемники при помощи западной навигации пытаются бить по регионам России западными ракетами. При этом первые лица Вашингтона и его сателлитов все еще убеждают мировую общественность, что не являются стороной конфликта. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

«В России к таким одиозным высказываниям привыкли, но теперь даже у американских избирателей кончилось терпение, несмотря на ежедневное облучение „либеральными ценностями“ со стороны властей», — сказал эксперт.

Инвестированные миллиарды долларов, новейшее оружие, обучение от военных кураторов — все это практически никак не отразилось на поле боя, привело лишь к затягиванию конфликта и увеличению количества погибших украинцев. Это происходит на фоне гигантского госдолга, межрасовых конфликтов, миграционного кризиса и других внутренних вопросов в США.

В ответ на игнорирование собственных потребностей американцы закономерно выбрали другого лидера, который хотя бы говорит о мире и дипломатии, а не о войнах и вражде.

«Казалось бы, волеизъявление народа должно поставить точку в этом бессмысленном противостоянии. Но на закате срока своего правления администрация нынешнего президента США Джо Байдена все больше напоминает извивающееся чудовище, которое в предсмертной агонии силится выплеснуть на окружающих весь свой яд. Любой ценой им нужно продолжать войну, чтобы использовать Украину как инструмент сдерживания России и нарастить прибыль своего ненасытного ВПК», — добавил политолог.

Эксперт считает, что «витрина» благополучия США может сохранять свой благообразный вид только тогда, когда чужими руками развязывает войны по всему миру и зарабатывает на этом.

«Как далеко текущая президентская администрация сможет зайти в погоне за своими алчными целями, прежде чем они окончательно потеряют власть? Они уже не раз демонстрировали, что готовы стирать с лица земли целые города и страны ради своих интересов. Но наше государство может дать отпор умирающему гегемону. Президент России Владимир Путин недвусмысленно обозначил, как мы будем расценивать удары западным окружением вглубь своей территории. Обновление ядерной доктрины — тоже красноречивый посыл, который, уверен, нашел своих адресатов», — заключил Варшав.