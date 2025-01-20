Пушков о заявлении Трампа: «взорвал» систему ценностей Евросоюза

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил серьезную обеспокоенность европейских стран относительно президентства Дональда Трампа, который сразу после инаугурации заявил, что в Штатах теперь только два пола — мужской и женский.

Особую тревогу у либеральной элиты Евросоюза вызывает его консервативная позиция по гендерным вопросам. Решение признать существование только двух полов в США стало сокрушительным ударом для европейских либералов, которые всегда считали Америку оплотом демократических ценностей, заявил Пушков.

Это решение противоречит всей социальной философии правящих кругов Европы, вызывая у них настоящий шок и глубокое разочарование в своем заокеанском партнере.

«Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему „общих ценностей“, объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран», — написал сенатор.

20 января в Капитолии состоялась торжественная церемония инаугурации, на которой Дональд Трамп, принеся присягу, официально занял пост президента Соединенных Штатов. В своем программном выступлении новый глава государства сделал ряд громких заявлений. В частности, он анонсировал указ о ликвидации государственной цензуры и провозгласил курс на признание исключительно бинарной гендерной системы, но ни слова не сказал про Россию и Украину.