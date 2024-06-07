Пушков: Макрон поджигает потенциальный конфликт между Россией и НАТО

«Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

При этом Пушков считает, что Франция несостоятельна в военном отношении, а сам Макрон так и не стал ответственным руководителем великой державы.

Ранее в Париже заявили о передаче Киеву истребителей «Мираж».