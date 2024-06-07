Пушков: Макрон поджигает потенциальный конфликт между Россией и НАТО
Президент Франции стал лидером военной эскалации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон стал западным лидером военной эскалации конфликта на Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
При этом Пушков считает, что Франция несостоятельна в военном отношении, а сам Макрон так и не стал ответственным руководителем великой державы.
Ранее в Париже заявили о передаче Киеву истребителей «Мираж».