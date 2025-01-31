Пушков: Германия заканчивает жизнь самоубийством

сегодня в 06:53

Германия самоликвидируется на фоне провальной миграционной политики властей ФРГ, считает российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

«Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри нее непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс. Самоликвидация Германии продолжается», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее беженец из Афганистана убил в баварском парке мужчину и двухлетнего ребенка.

После этой трагедии ультра-левые силы устроили акцию: «Скажем громко, скажем ясно: мы хотим больше мигрантов!».