Пушков: Евросоюз в шоке из-за президентства Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны ЕС в шоке из-за нового президентского срока Дональда Трампа, сообщил он в своем Telegram-канале .

«Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему „общих ценностей“, объединявшую США и ЕС», — написал он.

Сенатор напомнил, что Трамп подпишет указ, согласно которому в стране будут признавать только два пола: мужской и женский.

Также Трамп пообещал выдворить трансгендеров* из армии, школ и запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях.

Ранее республиканец озвучил свои первоочередные планы после вступления в должность президента США. Он пообещал кардинальные перемены сразу после инаугурации.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.