Пушилин: у РФ есть силы для активного уничтожения транспортных узлов на Украине

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что у России есть необходимые силы для активизации ударов по мостам и транспортным узлам на территории Украины, сообщает ТАСС .

«Что касается необходимости повреждения или уничтожения тех или иных мостов, путепроводов, я думаю, что здесь все исходит из тех планов и задач, которые стоят перед ВС РФ», — сказал Пушилин.

Он добавил, что данные мероприятия будут реализованы, как только поступит соответствующая команда или появится целесообразность. У России есть для этого все необходимые силы.

Ранее глава ДНР заявил, что американские ракеты дальнего действия ATACMS прибыли на Украину, однако нет подтверждающих данных об их применении по территории региона.