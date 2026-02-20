«Пушечного мяса хватит на 3 года»: политолог объяснил ситуацию с людьми у Киева

«Для того, чтобы вести войну, нужны деньги и люди. С людьми, как ни странно, дела у противника не так уж плохи: во-первых, пока не подлежат мобилизации украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, во-вторых, возраст для призыва можно снизить и до 16, в-третьих, при наличии стабильного потока финансовой и материально-технической помощи Киев может ликвидировать те отрасли народного хозяйства, которые не являются критическими для воюющей страны, а высвободившихся мужчин отправить на фронт», — сказал Сипров.

В-четвертых, уже сейчас в ВСУ активно привлекают женщин. Великобритания также может нарастить приток иностранных наемников, например из числа боевиков ХАМАС или бойцов ЧВК, подконтрольных латиноамериканским наркокартелям.

«Все эти меры позволят поддерживать численность ВСУ на нынешнем уровне и компенсировать ежемесячные безвозвратные потери в 30-40 тыс. То есть пушечного мяса еще на три года у них хватит», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что основную тяжесть по финансовому и техническому обеспечению продолжения боевых действий в предстоящие три года решено взвалить на страны континентальной Европы, ресурсы которой еще не полностью задействованы.

«Деньги на войну отнимут у европейского среднего класса, а военную технику, снаряжение и оборудование можно взять из арсеналов Франции, Швеции, стран британского Содружество наций, — Канады, Новой Зеландии, Австралии. Такие резервы тоже есть. Если подвести итоговою черту, евроатлантисты намерены воевать украинскими руками еще минимум три года, с расчетом на то, что Россия развалится изнутри, или в Америке власть сменится», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.