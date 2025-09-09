Публикация карт Генштаба стала ударом по Западу и сорвала планы Лондона и Парижа

«Прежде чем была опубликована натовская карта, общественности невзначай показали карту Генштаба в ходе брифинга начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. На ней в качестве зон вероятных боевых действий и зон, которые будут заняты российскими войсками, были отмечены не только конституционные регионы Российской Федерации (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области полностью в границах 1991 или 2014 года), но также Одесская и Николаевская области», – рассказал Сипров.

Он добавил, что эти регионы для инициаторов «коалиции желающих» являются ключевыми. Великобритания всякий раз в условиях политического кризиса, как это было в годы Гражданской войны в России, пыталась установить свой контроль над побережьем Черного моря. Здесь же планы России диаметрально противоположные.

«Таким образом, публикация двух карт и заявление российского президента, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не потерпит иностранных интервентов на территории Украины, в комплексе ознаменовали победу в очередном раунде информационной войны с Западом. Результат этой победы — распад так называемой «коалиции желающих», объединившейся ранее на фоне отсутствия четкой позиции США», – отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что теперь стало ясно: Америка, с одной стороны, не намерена финансировать британско-французские авантюры на Украине, а Россия заявила о готовности дать полноценный военный ответ в случае, если Лондон и Париж решатся на подобного рода действия.

Этот ответ, согласно обновленной в прошлом году доктрине в области ядерного сдерживания, предполагает в том числе и использование ядерного оружия, заключил эксперт.